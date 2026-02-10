Amine Adli och Rayan fixade Bournemouths seger – trots underläge i halvtid

Bournemouth-seger med 2–1 mot Everton

Amine Adli matchvinnare för Bournemouth

Nionde segern för Bournemouth

Everton ledde med 1–0 på hemmaplan i Premier League efter halva matchen mot Bournemouth. Men Bournemouth gjorde två mål i andra halvlek och vände underläge till seger med 2–1.

Amine Adli stod för Bournemouths avgörande mål efter 64 minuter.

Det innebär sjätte matchen i rad utan förlust för Bournemouth.

Everton–Bournemouth – mål för mål

Iliman Ndiaye gjorde 1–0 till Everton strax före paus på straff. Målet var Iliman Ndiayes femte i Premier League.

Rayan slog till med en knapp halvtimme kvar att spela och kvitterade för Bournemouth. Bournemouth gjorde också 1–2 i 64:e minuten när Amine Adli slog till framspelad av James Hill. Adli fullbordade därmed lagets vändning. I den 69:e minuten blev Evertons Jake O’Brien utvisad och laget fick spela med en spelare mindre sista 21 minuterna.

Bournemouth ligger på nionde plats i tabellen efter matchen medan Everton är på åttonde plats.

I nästa omgång har Everton Manchester United hemma, måndag 23 februari 21.00. Bournemouth spelar borta mot West Ham lördag 21 februari 18.30.

Everton–Bournemouth 1–2 (1–0)

Premier League

Mål: 1–0 (42) Iliman Ndiaye, 1–1 (61) Rayan, 1–2 (64) Amine Adli (James Hill).

Varningar, Everton: Beto. Bournemouth: David Brooks, Andoni Iraola, Alex Jimenez, Rayan.

Utvisningar, Everton: Jake O’Brien.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Everton: 2-2-1

Bournemouth: 3-2-0

Nästa match:

Everton: Manchester United, hemma, 23 februari 21.00

Bournemouth: West Ham Utd, borta, 21 februari 18.30