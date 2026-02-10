Amine Adli och Rayan fixade Bournemouths seger – trots underläge i halvtid
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Bournemouth-seger med 2–1 mot Everton
- Amine Adli matchvinnare för Bournemouth
- Nionde segern för Bournemouth
Everton ledde med 1–0 på hemmaplan i Premier League efter halva matchen mot Bournemouth. Men Bournemouth gjorde två mål i andra halvlek och vände underläge till seger med 2–1.
Amine Adli stod för Bournemouths avgörande mål efter 64 minuter.
Det innebär sjätte matchen i rad utan förlust för Bournemouth.
Everton–Bournemouth – mål för mål
Iliman Ndiaye gjorde 1–0 till Everton strax före paus på straff. Målet var Iliman Ndiayes femte i Premier League.
Rayan slog till med en knapp halvtimme kvar att spela och kvitterade för Bournemouth. Bournemouth gjorde också 1–2 i 64:e minuten när Amine Adli slog till framspelad av James Hill. Adli fullbordade därmed lagets vändning. I den 69:e minuten blev Evertons Jake O’Brien utvisad och laget fick spela med en spelare mindre sista 21 minuterna.
Bournemouth ligger på nionde plats i tabellen efter matchen medan Everton är på åttonde plats.
I nästa omgång har Everton Manchester United hemma, måndag 23 februari 21.00. Bournemouth spelar borta mot West Ham lördag 21 februari 18.30.
Everton–Bournemouth 1–2 (1–0)
Premier League
Mål: 1–0 (42) Iliman Ndiaye, 1–1 (61) Rayan, 1–2 (64) Amine Adli (James Hill).
Varningar, Everton: Beto. Bournemouth: David Brooks, Andoni Iraola, Alex Jimenez, Rayan.
Utvisningar, Everton: Jake O’Brien.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Everton: 2-2-1
Bournemouth: 3-2-0
Nästa match:
Everton: Manchester United, hemma, 23 februari 21.00
Bournemouth: West Ham Utd, borta, 21 februari 18.30
Den här artikeln handlar om: