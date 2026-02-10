Leeds hämtade upp underläge borta mot Chelsea

Kryss mellan Chelsea och Leeds

Noah Okafor kvitterade i 73:e minuten

Chelsea nu femte, Leeds på 15:e plats

Chelsea ledde med 1–0 i paus hemma mot Leeds i Premier League. I andra halvlek jobbade sig Leeds in i matchen och matchen slutade oavgjort, 2–2.

Chelsea–Leeds – mål för mål

Joao Pedro gav Chelsea ledningen i 24:e minuten på passning från Cole Palmer.

Cole Palmer slog till på straff med en dryg halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Chelsea. I 67:e minuten slog Lukas Nmecha till på straff och reducerade åt Leeds. I den 73:e minuten kvitterade Noah Okafor för Leeds på pass av Lukas Nmecha. 2–2-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Leeds ligger på 15:e plats i tabellen och Chelsea är på femte plats.

I nästa match möter Chelsea Burnley hemma och Leeds möter Aston Villa borta. Båda matcherna spelas lördag 21 februari 16.00.

Chelsea–Leeds 2–2 (1–0)

Premier League, Stamford Bridge

Mål: 1–0 (24) Joao Pedro (Cole Palmer), 2–0 (58) Cole Palmer, 2–1 (67) Lukas Nmecha, 2–2 (73) Noah Okafor (Lukas Nmecha).

Varningar, Chelsea: Malo Gusto, Cole Palmer, Moises Caicedo, Josh Acheampong. Leeds: Gabriel Gudmundsson, Sean Longstaff, James Justin, Sebastiaan Bornauw.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Chelsea: 4-1-0

Leeds: 2-2-1

Nästa match:

Chelsea: Burnley FC, hemma, 21 februari 16.00

Leeds: Aston Villa, borta, 21 februari 16.00