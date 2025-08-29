Milan vann mot Lecce

Milan segrade – 2–0 mot Lecce

Ruben Loftus-Cheek matchvinnare för Milan

Lecce nu 15:e, Milan på sjätte plats

Efter en mållös första halvlek avgjorde Milan matchen mot Lecce i andra halvlek. Till slut vann Milan fredagens bortamatch i Serie A med 2–0.

Det var första segern för Milan. I premiären förlorade laget med 1–2 mot Cremonese .

Bologna nästa för Milan

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 66:e minuten innan Ruben Loftus-Cheek gav Milan ledningen.

0–2-målet kom i slutminuterna, med fyra minuter kvar att spela, när Christian Pulisic slog till och gjorde mål. 0–2-målet blev matchens sista.

Lagen spelar mot varandra igen den 18 januari.

Söndag 14 september spelar Lecce borta mot Atalanta 15.00 och Milan mot Bologna hemma 20.45.

Lecce–Milan 0–2 (0–0)

Serie A

Mål: 0–1 (66) Ruben Loftus-Cheek, 0–2 (86) Christian Pulisic.

Varningar, Lecce: Kialonda Gaspar.

Nästa match:

Lecce: Atalanta, borta, 14 september

Milan: Bologna, hemma, 14 september