Norwich City tog kommandot från start mot Oxford United

Norwich City segrade – 3–0 mot Oxford United

Norwich Citys femte seger på de senaste sex matcherna

Norwich City hade greppet från start i matchen i Championship mot Oxford United på tisdagen. Laget gjorde 1–0 redan efter en minuts spel genom Mohamed Toure. Till slut blev det seger 3–0 (2–0) borta på Kassam Stadium.

Det här var femte gången den här säsongen som Norwich City höll nollan.

Segern var Norwich Citys femte på de senaste sex matcherna.

Oxford United–Norwich City – mål för mål

Gästerna Norwich City började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara en minut slog Mohamed Toure till på pass av Daniel Grimshaw. Laget gjorde också 0–2 när Mohamed Toure på nytt fick träff efter förarbete av Benjamin Chrisene i 19:e minuten.

I 47:e minuten gjorde Mohamed Toure också 0–3 som med målet fullbordade sitt hattrick.

Det här betyder att Norwich City ligger på 16:e plats i tabellen och Oxford United är på 23:e plats. Ett fint lyft för Norwich City som låg på 22:a plats så sent som den 19 januari.

På lördag 21 februari 16.00 spelar Oxford United borta mot Middlesbrough och Norwich City hemma mot Birmingham.

Oxford United–Norwich City 0–3 (0–2)

Championship, Kassam Stadium

Mål: 0–1 (1) Mohamed Toure (Daniel Grimshaw), 0–2 (19) Mohamed Toure (Benjamin Chrisene), 0–3 (47) Mohamed Toure.

Varningar, Oxford United: Myles Peart-Harris. Norwich City: Benjamin Chrisene.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Oxford United: 1-1-3

Norwich City: 4-0-1

Nästa match:

