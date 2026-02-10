Ramsey och Thiaw blev matchvinnare borta mot Tottenham

Newcastles tionde seger

Tottenham nu 16:e, Newcastle på tionde plats

Archie Gray ende målskytt för Tottenham

En resultatmässigt jämn match slutade med seger för Newcastle som vann matchen borta mot Tottenham i Premier League på tisdagen. 1–2 (0–1) slutade matchen. Jacob Ramsey slog till efter 68 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Jacob Ramsey bakom Newcastles avgörande

Malick Thiaw gjorde 1–0 till Newcastle på tilläggstid i första halvlek.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Archie Gray träff och kvitterade för Tottenham. I 68:e minuten nätade Jacob Ramsey framspelad av Anthony Gordon och gav Newcastle ledningen.

Tottenham ligger på 16:e plats i tabellen efter matchen medan Newcastle ligger på tionde plats. Newcastle har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 16 januari låg laget på sjätte plats.

Nästa motstånd för Newcastle är Manchester City. Lagen möts lördag 21 februari 21.00 på Etihad Stadium.

Tottenham–Newcastle 1–2 (0–1)

Premier League, Tottenham Hotspur Stadium

Mål: 0–1 (45) Malick Thiaw, 1–1 (64) Archie Gray, 1–2 (68) Jacob Ramsey (Anthony Gordon).

Varningar, Tottenham: Djed Spence, Xavi Simons, Pape Sarr. Newcastle: Bruno Guimaraes, Daniel Burn.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Tottenham: 0-2-3

Newcastle: 1-1-3

Nästa match:

Newcastle: Manchester City, borta, 21 februari 21.00