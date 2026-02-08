Salas poängräddare för Sevilla – på övertid mot Girona
- Sevilla och Girona kryssade
- Kike Salas kvitterade på stopptid
- Alaves blir nästa motstånd för Sevilla
Sevilla gick mot förlust när laget på söndagen mötte Girona i La Liga på Estadio R. Sanchez Pizjuan. Bortalaget hade ledningen med 0–1 i slutet av matchen, men på övertid slog Kike Salas till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Sevilla.
Sevilla–Girona – mål för mål
Girona startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara två minuter slog Thomas Lemar till.
Kvitteringen kom på övertid när Kike Salas slog till och gjorde mål för Sevilla. 1–1-målet blev matchens sista.
Säsongens första möte lagen emellan vann Sevilla med 2–0.
I nästa match möter Sevilla Alaves hemma på lördag 14 februari 18.30. Girona möter Barcelona måndag 16 februari 21.00 hemma.
Sevilla–Girona 1–1 (0–1)
La Liga, Estadio R. Sanchez Pizjuan
Mål: 0–1 (2) Thomas Lemar, 1–1 (90) Kike Salas.
Varningar, Sevilla: Cesar Azpilicueta, Gabriel Suazo, Jose Angel Carmona. Girona: Paulo Gazzaniga, Ivan Martin, Claudio Echeverri.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Sevilla: 1-2-2
Girona: 2-2-1
Nästa match:
Sevilla: Alaves, hemma, 14 februari 18.30
Girona: FC Barcelona, hemma, 16 februari 21.00
