Salas poängräddare för Sevilla – på övertid mot Girona

Sevilla och Girona kryssade

Kike Salas kvitterade på stopptid

Alaves blir nästa motstånd för Sevilla

Sevilla gick mot förlust när laget på söndagen mötte Girona i La Liga på Estadio R. Sanchez Pizjuan. Bortalaget hade ledningen med 0–1 i slutet av matchen, men på övertid slog Kike Salas till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Sevilla.

Sevilla–Girona – mål för mål

Girona startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara två minuter slog Thomas Lemar till.

Kvitteringen kom på övertid när Kike Salas slog till och gjorde mål för Sevilla. 1–1-målet blev matchens sista.

Säsongens första möte lagen emellan vann Sevilla med 2–0.

I nästa match möter Sevilla Alaves hemma på lördag 14 februari 18.30. Girona möter Barcelona måndag 16 februari 21.00 hemma.

Sevilla–Girona 1–1 (0–1)

La Liga, Estadio R. Sanchez Pizjuan

Mål: 0–1 (2) Thomas Lemar, 1–1 (90) Kike Salas.

Varningar, Sevilla: Cesar Azpilicueta, Gabriel Suazo, Jose Angel Carmona. Girona: Paulo Gazzaniga, Ivan Martin, Claudio Echeverri.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sevilla: 1-2-2

Girona: 2-2-1

Nästa match:

Sevilla: Alaves, hemma, 14 februari 18.30

Girona: FC Barcelona, hemma, 16 februari 21.00