Strahinja Pavlovic enda målskytt när Milan föll

Cremonese segrade – 2–1 mot Milan

Federico Bonazzoli matchvinnare för Cremonese

Strahinja Pavlovic ende målskytt för Milan

Hemmalaget Milan fick se sig besegrat av Cremonese i lördagens första match i Serie A. 1–2 (1–1) slutade matchen.

Federico Bonazzoli blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 61 minuter.

Sassuolo nästa för Cremonese

Matchen var mållös till Cremonese tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel, genom Federico Baschirotto.

Milan kvitterade till 1–1 på tilläggstid i första halvleken, genom Strahinja Pavlovic. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Federico Bonazzoli och avgjorde matchen.

Senaste mötet lagen emellan, på Giuseppe Meazza, slutade oavgjort, 1–1.

Den 1 mars tar lagen sig an varandra igen.

Nästa motstånd för Milan är Lecce. Lagen möts fredag 29 augusti 20.45.

Milan–Cremonese 1–2 (1–1)

Serie A

Mål: 0–1 (28) Federico Baschirotto, 1–1 (45) Strahinja Pavlovic, 1–2 (61) Federico Bonazzoli.

Varningar, Milan: Alex Jimenez. Cremonese: Alberto Grassi, Filippo Terracciano, Martin Payero, Warren Bondo.

Nästa match:

Milan: Lecce, borta, 29 augusti