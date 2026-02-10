Svängigt när Southampton vände och vann

Seger för Southampton med 4–3 mot Leicester

Southamptons fjärde seger på de senaste fem matcherna

Shea Charles avgjorde för Southampton

Halvvägs in i matchen mellan Leicester och Southampton på King Power Stadium såg Leicester ut att gå mot seger. Halvtidsresultatet 3–0 förvandlades dock till någonting helt annat i andra halvlek. Southampton vände nämligen och vann matchen i Championship med 4–3.

Shea Charles blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål på tilläggstid.

Segern var Southamptons fjärde på de senaste fem matcherna.

Resultatet innebär att Leicester nu har fyra förluster i rad.

Charlton nästa för Southampton

Divine Mukasa öppnade målskyttet efter förarbete av Patson Daka redan i nionde minuten och gav Leicester ledningen. Laget ökade ledningen till 2–0 i 13:e minuten genom Patson Daka. Leicester ökade ledningen till 3–0 efter en knapp halvtimmes spel genom Abdul Fatawu efter pass från Divine Mukasa.

Ross Stewart slog till med en knapp halvtimme kvar att spela på pass av Leo Scienza och reducerade åt Southampton. Southampton reducerade igen i 82:a minuten genom Jack Stephens. Kvitteringen kom i slutminuterna, med tre minuter kvar att spela när Ryan Manning slog till och gjorde mål för Southampton på passning från Leo Scienza. Bara tre minuter senare spelade Ross Stewart fram Shea Charles som såg till att Southampton tog ledningen. Charles fullbordade därmed Southamptons vändning.

Det här betyder att Southampton ligger på nionde plats i tabellen och Leicester är på 21:a plats. Ett fint lyft i tabellen för Southampton som så sent som den 20 januari låg på 16:e plats.

När lagen senast möttes vann Southampton med 3–0.

Lördag 21 februari spelar Leicester borta mot Stoke City 13.30 och Southampton mot Charlton hemma 16.00 på St. Mary’s Stadium.

Leicester–Southampton 3–4 (3–0)

Championship, King Power Stadium

Mål: 1–0 (9) Divine Mukasa (Patson Daka), 2–0 (13) Patson Daka, 3–0 (29) Abdul Fatawu (Divine Mukasa), 3–1 (61) Ross Stewart (Leo Scienza), 3–2 (82) Jack Stephens, 3–3 (87) Ryan Manning (Leo Scienza), 3–4 (90) Shea Charles (Ross Stewart).

Varningar, Southampton: Caspar Jander.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Leicester: 0-1-4

Southampton: 4-1-0

Nästa match:

Leicester: Stoke City FC, borta, 21 februari 13.30

Southampton: Charlton Athletic, hemma, 21 februari 16.00