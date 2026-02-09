Villarreals fina svit mot Espanyol fortsätter

Villarreal-seger med 4–1 mot Espanyol

Självmål avgjorde för Villarreal

Fjärde raka förlusten för Espanyol

Espanyol har varit lite av ett favoritmotstånd för Villarreal. På måndagen tog Villarreal ännu en seger hemma mot Espanyol. Matchen i La Liga slutade 4–1 (2–0). Det var Villarreals sjunde raka seger mot just Espanyol.

I och med detta har Espanyol fyra förluster i rad.

Villarreal–Espanyol – mål för mål

Georges Mikautadze gav Villarreal ledningen i 35:e minuten på pass av Tajon Buchanan. Laget ökade ledningen till 2–0 i 41:a minuten.

Direkt efter pausen ökade Nicolas Pepe Villarreals ledning framspelad av Alberto Moleiro. I 55:e minuten slog Alberto Moleiro till på pass av Georges Mikautadze och gjorde 4–0. Reduceringen till 4–1 kom i slutminuterna, med två minuter kvar att spela när Leandro Cabrera slog till och gjorde mål för Espanyol med assist av Cyril Ngonge. Mer än så blev det dock inte för Espanyol.

Det här betyder att Villarreal ligger kvar på fjärde plats i tabellen och Espanyol på sjätte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Villarreal med 2–0.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 14 februari. Då möter Villarreal Getafe på Coliseum 16.15. Espanyol tar sig an Celta Vigo hemma 14.00.

Villarreal–Espanyol 4–1 (2–0)

La Liga, Estadio de la Ceramica

Mål: 1–0 (35) Georges Mikautadze (Tajon Buchanan), 2–0 (41) Självmål, 3–0 (50) Nicolas Pepe (Alberto Moleiro), 4–0 (55) Alberto Moleiro (Georges Mikautadze), 4–1 (88) Leandro Cabrera (Cyril Ngonge).

Varningar, Villarreal: Sergi Cardona, Pape Gueye, Tajon Buchanan. Espanyol: Edu Exposito, Jose Salinas, Clemens Riedel.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Villarreal: 2-1-2

Espanyol: 0-1-4

Nästa match:

Villarreal: Getafe, borta, 14 februari 16.15

Espanyol: Celta Vigo, hemma, 14 februari 14.00