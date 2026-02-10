WBA:s tunga svit fortsätter efter 0–0 mot Birmingham
- 0–0 mellan Birmingham och WBA
- Birmingham nu tionde, WBA på 19:e plats
- Norwich City nästa motstånd för Birmingham
Matchen på St Andrew’s Knighthead Park blev den åttonde i rad utan seger för WBA när laget mötte Birmingham i Championship. Slutresultatet blev 0–0.
Birmingham–WBA – mål för mål
Birmingham har tre segrar och två oavgjorda och 7–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan WBA har tre oavgjorda och två förluster och 1–9 i målskillnad.
WBA ligger på 19:e plats i tabellen efter matchen medan Birmingham är på tionde plats. Birmingham var på 14:e plats i tabellen för 22 dagar sedan, men har fått ett lyft.
Nästa motstånd för WBA är Coventry. Lagen möts lördag 21 februari 13.30 på The Hawthorns.
Birmingham–WBA 0–0
Championship, St Andrew’s Knighthead Park
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Birmingham: 3-2-0
WBA: 0-3-2
Nästa match:
WBA: Coventry City FC, hemma, 21 februari 13.30
