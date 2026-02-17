Bajen överväger nytt bud – så mycket krävs

Georgi Minoungou vill till Hammarby men Seattle sätter stopp och en affär har sett ut att gå om intet.

Men enligt vad FD erfar utesluter inte Bajen ett andra bud.

Foto: Bildbyrån/Alamy

Hammarby jagar ett nytt namn efter Adrian Lahdo.

Ett av flera alternativ uppges vara Georgi Minoungou.

Den 23-årige yttern har varit högaktuell men med Seattles strama inställning till en vinteraffär så har chanserna sett ut att väsentligt klinga av.

MLS- klubben Sounders plan uppges istället vara att ha is i magen fram till sommaren och en ännu större affär än det bud som finns från Hammarby på omkring tio-elva miljoner kronor, något som Expressen har rapporterat om.

Men möjligen kan nu ett nytt försök komma från Stockholmshållet.

Enligt vad FD erfar så utesluter inte Bajen ett uppföljande bud.

Det uppges vara någonting som sportchef Mikael Hjelmberg och ledningen just nu funderar på.

Enligt uppgifterna kräver Seattle 17-18 miljoner kronor och det återstår att se om parterna kan hitta en lösning där emellan.

Den gångna säsongen noterades 23-åringen för ett mål och fyra assist på 23 matcher i MLS.