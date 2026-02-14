Uppgifter: Låst läge kring Bajen-aktuell Minoungou

Georgi Minoungou vill till Hammarby.

Seattle Sounders vill dock inte släppa spelaren förrän i sommar.

Foto: Bildbyrån

Hammarby jagar Georgi Minoungou och enligt tidigare rapporter så har Stockholmsklubben lagt ett bud på yttern.

Nu verkar dock läget vara låst kring Seattle Sounders-spelaren.

Expressen rapporterar denna lördag att spelaren i fråga vill lämna, medan klubben vill vänta till sommaren.

Anledningen till att Seattle Sounders vill vänta till i sommar är för att klubben tror att man kan få högre övergångssumma då.

Det budet Hammarby ska ha lagt på spelaren uppges ligga på en miljon euro, det vill säga omkring 10,6 miljoner kronor.

Bajen uppges fortfarande hoppas kunna få till en övergång enligt uppgifterna.