Pressar upp priset – men Bajen vill annat 

Hammarby uppges visa intresse för finländske topptalangen Otto Ruoppi och i går krävdes stora pengar.

Men enligt FotbollDirekts uppgifter så finns inte Bajen längre med i bilden.

Foto: Alamy

Hammarby har attraktiva offensiva spelare i inte minst Montader Madjed.

Utländska klubbar uppges hålla sig framme och nyligen kom uppgifter om Saudiarabien.

”Det finns klubbar som har kontaktat mig gällande ”Monte”, har Mikael Hjelmberg kommenterat för FotbollDirekt.

En möjlighet framåt som har nämnts är finländska succén Otto Ruoppi.

Det var i november i fjol.

Den offensive mittfältaren tillhör Kups som nyligen blev finska mästare uppges även som aktuell för en flytt till Nederländerna.

Men Hammarby kommer det inte att bli.

Enligt FD:s uppgifter ingår inte längre den 19-årige finländaren bland namn som Hammarby tittar på.

Nyligen kom för övrigt Kups vd med ett utspel i finländsk media om att man kräver över tio miljoner kronor för en affär.

Otto Ruoppis kontrakt med Kups sträcker sig över 2026.

19-åringen noterades förra säsongen för åtta mål och nio assist på 32 matcher i den finska ligan.

