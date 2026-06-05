De är nominerade till Årets spelare i Premier League

Årets bästa spelare i Premier League ska koras.

Nu har nomineringarna till det prestigefyllda priset presenterats.

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Premier League-säsongen 2025/2026 är över och nu ska Årets spelare utses. Priset har delats ut sedan 1974 och det är spelarorganisationen PFA som tar fram de nominerade namnen.

Bland de nominerade spelarna finns Manchester Citys Erling Haaland och Rayan Cherki. Ligamästarna Arsenal har tre spelare med på listan i målvakten David Raya, försvararen Gabriel och mittfältaren Declan Rice. Manchester United-stjärnan Bruno Fernandes är även nominerad. Portugisen har redan vunnit två individuella priser den här säsongen.

Nomineringarna till Årets unga spelare har också presenterats och där återfinns Cherki tillsammans med Max Dowman (Arsenal), Junior Kroupi (Bournemouth), Kobbie Mainoo (Manchester United), Rio Ngumoha (Liverpool) och Nico O’Reilly (Manchester City).

Vinnarna utses den 25 augusti.