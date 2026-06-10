Everton tvingas betala stort skadestånd till Burnley

Everton tvingas betala ett stort skadestånd.

Detta efter att Burnley vunnit en rättslig tvist.

Det rapporterar The Lawyer.

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Det var under säsongen 2021/22 som Everton bedömdes ha brutit mot lönsamhet och hållbarhetsreglerna i Premier League. Två säsonger senare bestraffades man med ett poängavdrag för just det.

Samtidigt som Everton fick sin bestraffningen skickade Burnley in en stämningsansökan mot Merseyside-klubben. Detta med anledning av att man åkt ur den engelska högstaligan under den säsong som Everton begick sina regelbrott.

Nu står det också klart att Burnley har vunnit tvisten och har rätt till 40 miljoner pund, vilket är drygt 500 miljoner kronor, från Everton. Det rapporterar tidningen The Lawyer som också skriver att ”The Toffees” väntas överklaga beslutet.

I år åkte Burnley ur Premier League på nytt.