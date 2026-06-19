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Foto: Bildbyrån

Klart: Så spelas Premier League kommande säsong

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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Premier Leagues schema är satt.
Här är de två första omgångarna.

Foto: Bildbyrån

Viktor Gyökeres och Alexander Isak har fått sitt spelschema för kommande säsong.

Den första och sista omgången ser ni här. Resterande schema går att se här.

Schema

Första omgången, 21-23 augusti:

Arsenal-Coventry
Hull-Manchester United
Everton-Crystal Palace
Ipswich-Sunderland
Nottingham-Leeds
Brentford-Tottenham
Brighton-Aston Villa
Manchester City-Bournemouth
Newcastle-Liverpool
Fulham-Chelsea

Sista omgången, 30 maj:

Arsenal-Brighton
Aston Villa-Tottenham
Chelsea-Brentford
Coventry-Nottingham
Crystal Palace-Leeds
Hull-Newcastle
Ipswich-Everton
Liverpool-Bournemouth
Manchester United-Fulham
Sunderland-Manchester City

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