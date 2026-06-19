Klart: Så spelas Premier League kommande säsong

Premier Leagues schema är satt.

Här är de två första omgångarna.

Foto: Bildbyrån

Viktor Gyökeres och Alexander Isak har fått sitt spelschema för kommande säsong.

Den första och sista omgången ser ni här. Resterande schema går att se här.

Schema

Första omgången, 21-23 augusti:

Arsenal-Coventry

Hull-Manchester United

Everton-Crystal Palace

Ipswich-Sunderland

Nottingham-Leeds

Brentford-Tottenham

Brighton-Aston Villa

Manchester City-Bournemouth

Newcastle-Liverpool

Fulham-Chelsea

Sista omgången, 30 maj:

Arsenal-Brighton

Aston Villa-Tottenham

Chelsea-Brentford

Coventry-Nottingham

Crystal Palace-Leeds

Hull-Newcastle

Ipswich-Everton

Liverpool-Bournemouth

Manchester United-Fulham

Sunderland-Manchester City