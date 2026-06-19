Klart: Så spelas Premier League kommande säsong
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Premier Leagues schema är satt.
Här är de två första omgångarna.
Viktor Gyökeres och Alexander Isak har fått sitt spelschema för kommande säsong.
Den första och sista omgången ser ni här. Resterande schema går att se här.
Schema
Första omgången, 21-23 augusti:
Arsenal-Coventry
Hull-Manchester United
Everton-Crystal Palace
Ipswich-Sunderland
Nottingham-Leeds
Brentford-Tottenham
Brighton-Aston Villa
Manchester City-Bournemouth
Newcastle-Liverpool
Fulham-Chelsea
Sista omgången, 30 maj:
Arsenal-Brighton
Aston Villa-Tottenham
Chelsea-Brentford
Coventry-Nottingham
Crystal Palace-Leeds
Hull-Newcastle
Ipswich-Everton
Liverpool-Bournemouth
Manchester United-Fulham
Sunderland-Manchester City
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