Gary Neville är inte nöjd med Manchester United.

I ”The Gary Neville Podcast” riktar Sky Sports-experten hård kritik mot tränaren Ruben Amorim.

– Jag har en känsla av att ledningen vill se en tydlig förändring snart, säger han.

Foto: Alamy

Manchester United har bara vunnit två av sex ligamatcher denna säsong, och sedan den nuvarande tränaren Ruben Amorim tog över i början av 2024 har den engelska giganten fortfarande inte lyckats vinna två raka Premier League-matcher.

Förra säsongen blev klubbens sämsta resultatmässiga någonsin och denna säsong placerar sig ”The Red Devils” på 14:e plats i tabellen efter sex omgångar. Kritiken mot tränaren Amorim har varit svidande. Tidigare under måndagen rapporterade fansajten CentreDevils att en källa ska ha uttryckt att jobbet som Manchester United-tränare har knäckt Amorim mentalt, och att stämningen inom klubben är rekorddålig.

”Mycket orolig”

Efter förlusten mot Brentford senast är ex-spelaren och Sky Sports-experten Gary Neville orolig över framtiden för Manchester United.

Ruben Amorim deppar. Foto: Alamy

– Jag är mycket orolig, det är ingen idé att låtsas något annat, säger han i ”The Gary Neville Podcast”.

– Prestationerna, resultaten och bytena igår var helt enkelt inte tillräckligt bra. Vi beundrar tränare som håller fast vid sitt system, men när du har Mason Mount som spelar vänsterback, kommer det att se ganska dumt ut. Och det har hänt två gånger nu, det får inte hända igen.

Kritiken

Manchester United-ikonen går även hårt åt Amorims ständiga förändringar i backlinjen.

– Han ändrar och skiftar i backlinjen och spelar med olika tre- och fembackslinjer varje match, och resultaten är oacceptabla, säger Neville och fortsätter:

– Jag är verkligen, verkligen orolig. Jag skulle aldrig säga offentligt att en tränare bör få sparken, men jag har en känsla av att ledningen vill se en tydlig förändring snart.

Gary Neville. Foto: Alamy

Manchester United tar emot nykomlingen Sunderland i nästa omgång, på lördag den 4 oktober.