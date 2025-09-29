Uppgifter: United-tränaren Amorim är ”knäckt”

Två segrar på sex försök.

Enligt sajten CentreDevils ska jobbet som Manchester United-tränare ha knäckt Ruben Amorim.

Portugisen beskrivs som ”en skugga av sitt forna jag”.

Foto: Alamy

Manchester United fortsätter att gå trögt. ”The Red Devils” har fortfarande inte vunnit två raka ligamatcher sedan den portugisiska tränaren Ruben Amorim tog över i slutet av 2024, och förra säsongen slutade United på en förödmjukande 15:e plats i Premier League-tabellen i klubbens sämsta säsong någonsin.

Denna säsong har inte börjat mycket bättre. Manchester United har bara vunnit två av de inledande sex PL-matcherna och i lördags kom nästa förlust när Brentford hemmaslog giganten.

Ruben Amorims framtid i klubben är osäker och bland annat Gareth Southgate har bollats upp som en potentiell ersättare. Nu uppger fansajten CentreDevils att portugisen beskrivs som en ”ensam man” internt. Enligt sajten ska Amorim ofta distasiera sig själv från laget på träningar, och efter förluster uppges han ibland sitta för sig själv och prata inte med någon.

Atmosfären rekorddålig

En källa till sajten ska ha uttryckt att jobbet som Manchester United-tränare har knäckt Amorim mentalt, och att han ser ut som en skugga av sitt forna jag. Atmosfären inom klubben uppges dessutom vara en av den sämsta på länge.

Foto: Alamy

Efter förlusten mot Brentford i helgen svarade Ruben Amorim på avgångsropen från fansen.

– Jag är aldrig orolig för mitt jobb. Jag är inte den typen, sa han enligt BBC.

– Det är inte mitt beslut. Jag kommer göra mitt bästa varje minut jag är här, fortsatte han.

Manchester United ligger på 14:e plats i tabellen efter sex omgångar.