TV-guide: Så kan du se Frankrike – England

Frankrike och England gör upp om bronsmedaljen i VM 2026.

Matchen spelas på Miami Stadium klok an 23:00 svensk tid.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

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Frankrike och England förlorade varsin semifinal och möts nu i matchen om tredjepris. Vinnaren kan titulera sig bronsmedaljör i VM 2026.

Frankrike – England: När och var?

Här är allt du behöver veta om matchen mellan Frankrike mot England, inklusive TV-kanal, streaming och matchinformation:

Arena: Miami Stadium

Miami Stadium Datum: 18 juli 2026

18 juli 2026 Avspark: 23:00 svensk tid

23:00 svensk tid TV-kanal: SVT1

SVT1 Streaming: SVT Play

Var kan jag streama matchen Frankrike mot England?

Matchen kommer att sändas live på SVT1 med avspark klockan 23:00 svensk tid. För dig som föredrar att se matchen online går det även att följa sändningen digitalt.

Om du vill streama Frankrike mot England online kan du se matchen via SVT Play. Plattformen erbjuder direktsändning och kan användas på mobil, surfplatta, dator eller smart-TV.

Frankrike mot England – vad man kan förvänta sig

Frankrike var av många tippade att vinna hela turneringen. Men det tog stopp redan i semifinalen mot Spanien, som vann med 2–0. Därmed bröts Frankrikes svit på två raka VM-finaler. Nationen har två bronsmedaljer sedan tidigare, från 1958 och 1986.

England ledde sin semifinal fram till den 85:e minuten. Därefter kunde Argentina både kvittera och ta ledningen, vilket gjorde att de regerande världsmästarna återigen säkrade en plats i finalen.

England spelade sin senaste bronsmatch 2018, då det blev förlust mot Belgien. Dessförinnan var man framme i matchen om tredje pris 1990. Den gången förlorade man mot värdnationen Italien.