Uppgifter: Arsenal sparkar lagläkare

Trots Premier League-guldet gör Arsenal en förändring i den medicinska staben.

Enligt Telegraph får huvudläkaren Zafar Iqbal lämna klubben efter bara två år på posten.

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Arsenal genomför en förändring i den medicinska organisationen inför nästa säsong.

Enligt Telegraph har klubben valt att avsluta samarbetet med huvudläkaren Zafar Iqbal, som anställdes 2024 med uppdraget att minska antalet skador i spelartruppen.

Tidningen uppger att Arsenal inte anser att utvecklingen varit tillräckligt positiv och att beslutet därför fattats om att gå vidare med en ny lösning.

Under säsongen 2025/26 drabbades Arsenal av flera tunga skadeavbräck. Spelare som Martin Ødegaard, Bukayo Saka, Jurrien Timber, Mikel Merino och Kai Havertz missade stora delar av säsongen.

Trots skadeproblemen lyckades Londonklubben säkra Premier League-titeln vilket var klubbens första ligaguld på 22 år.