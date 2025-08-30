ALLA svenska övergångar på Deadline Day

Det svenska transferfönstret är stängt.

Här är ALLA övergångar på Deadline Day.

Video Mikael Hjelmberg om Pinas: "Därför är vi i en situation där han är påväg bort"

Vid midnatt till lördag bommade det svenska transferfönstret till slut igen och för de allsvenska klubbarna är det färdigvärvat för sommaren.

Det blev en spektakulär Deadline Day, där AIK fick igenom värvningen av Axel Kouamé från Inte Åbo i sista sekund och Häcken värvade Filip Helander efter många år utomlands.

Även Hammarby agerade på fönstrets sista dag och värvade Noah Persson från schweiziska Young Boys. Djurgården värvade Jeppe Okkels och lånade ut Santeri Haarala, samtidigt som IFK Göteborg sålde petade Eman Markovic.

Här är alla övergångar på Deadline Day:

AIK:

In:

Axel Kouamé, 21, från Inter Åbo.

Ut:

Aaron Stoch Rydell , 18, till Karlbergs BK (lån).

, 18, till Karlbergs BK (lån). Kazper Karlsson, 20, till Degerfors IF (lån).

BK Häcken:

In:

Filip Helander, 32 från Omonia Nicosia (lån).

Degerfors IF:

In:

Dijan Vukojevic , 29, klubblös.

, 29, klubblös. Santeri Haarala , 25, från Djurgårdens IF (lån).

, 25, från Djurgårdens IF (lån). Kazper Karlsson, 20, från AIK (lån).

Ut:

Maill Lundgren, 24, till Sandvikens IF (lån)

Djurgårdens IF:

In:

Jeppe Okkels, 26, från Preston.

Ut:

Santeri Haarala, 25, till Degerfors IF (lån).

Gais:

In:

Anton Kurochkin, 22, från Brommapojkarna (lån).

Halmstads BK:

Ut:

Pawel Chrupalla, 22 till Helsingborgs IF (lån).

Hammarby IF:

In:

Noah Persson, 22 från Young Boys.

IF Brommapojkarna:

Ut:

Anton Kurochkin, 22 till Gai (lån).

IF Elfsborg:

Ut:

Dion Krasniqi, 22, till Sandvikens IF (lån).

IFK Göteborg:

Ut:

Eman Markovic, 26, till GKS Katowice.

IFK Norrköping:

In:

Christoffer Petersen, 27, klubblös.

Ut:

Manaf Rawufu, 20, till IL Hödd.

IFK Värnamo:

–

IK Sirius:

–

Malmö FF:

–

Mjällby AIF:

–

Östers IF:

–