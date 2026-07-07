AVSLÖJAR: HIF-succén kan lämna – jagas i Danmark

Ervin Gigovic, 22, kan lämna Helsingborgs IF.

Enligt uppgifter till FotbollDirekt finns det konkret intresse i danska högstaligan.

Foto: Bildbyrån

Ervin Gigovic har svarat för en framgångsrik vår i superettan. Den 22-årige mittfältaren noteras för fem mål och en assist på 14 matcher för Helsingborgs IF.

HIF har likt resten av superettan gått på ledighet och enligt uppgifter till FotbollDirekt kan Gigovic lämna i sommar. Mittfältaren har följts av en klubb i den danska högstaligan, under våren.

Nu visar klubben konkret intresse och är beredda att köpa honom, enligt uppgifter till FD.

Gigovic skrev A-lagskontrakt med Helsingborg 2023 och har gjort totalt nio mål och åtta assist på 99 matcher. Hans nuvarande avtal med Skåneklubben sträcker sig till och med 2027.

HIF ligger på en niondeplats i superettan.