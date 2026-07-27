Hyllar Mikkjal Thomassen – efter svettiga aktionen

Mads Thychosen höll tätt mot BK Häcken.

Dansken hyllar den tidigare AIK-tränaren Mikkjal Thomassen för sitt försvarsspel.

– Jag vill ge Mikkjal kredden för det, säger Thychosen efter Häcken-mötet.

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AIK har inte förlorat sedan återstarten på allsvenskan. Tre raka segrar följdes upp av ett kryss borta mot BK Häcken under måndagen.

Efter matchen hyllades Mads Thychosen av experten Alexander Axén i TV4:s studiosändning. Dansken räddade ”Gnaget” i ett svettigt läge där han rensade ett skott på mållinjen.

– Jag stod på rätt ställe vid rätt tidpunkt, säger Thychosen till TV4.

AIK-försvararen väljer i sin tur att lyfta den tidigare tränaren Mikkjal Thomassen, som Thychosen menar hjälpt honom utveckla sitt defensiva spelet.

– Man kan säga många saker om hur vi spelade fotboll under Mikkjal Thomassen, men han hjälpte mig jättemycket med att bli bättre på att försvara. Det är en grej jag tar med mig därifrån. Jag känner också att hela laget har tagit med sig det. Vi blev bättre på att försvara boxen under Mikkjal och det har vi kommit tillbaka till nu, för vi var inte jättebra på det i början på säsongen, säger han och avslutar:

– Jag vill ge Mikkjal kredden för det.

Thychosen noteras för nio framträdanden i allsvenskan den här säsongen.

AIK ställs mot Örgryte härnäst.