Jonna Andersson ska bli mamma

Jonna Andersson, 33, ska bli mamma.

Det meddelar den förre landslagsbacken på Instagram.

”En dröm blir verklighet”, skriver hon.

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Jonna Andersson har den senaste tiden huserat i Linköping FC i Elitettan. Nu kommer svenskan med ett glädjande besked.

På Instagram meddelar den tidigare landslagsbacken att hon ska bli mamma.

”En liten dröm blir verklighet, i januari blir vi tre”, skriver Andersson i ett inlägg.

Andersson saknades i LFC:s senaste match mot Trelleborg. Laget ligger tvåa i Elitettan.