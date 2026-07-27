Jonna Andersson ska bli mamma
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Jonna Andersson, 33, ska bli mamma.
Det meddelar den förre landslagsbacken på Instagram.
”En dröm blir verklighet”, skriver hon.
Jonna Andersson har den senaste tiden huserat i Linköping FC i Elitettan. Nu kommer svenskan med ett glädjande besked.
På Instagram meddelar den tidigare landslagsbacken att hon ska bli mamma.
”En liten dröm blir verklighet, i januari blir vi tre”, skriver Andersson i ett inlägg.
Andersson saknades i LFC:s senaste match mot Trelleborg. Laget ligger tvåa i Elitettan.
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