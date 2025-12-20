Brittisk media: Mainoo ser ”ingen framtid” i United

Kobbie Mainoos framtid i Manchester United har varit omskriven den senaste tiden.

Nu ser han själv ut att ha bestämt sig.

Enligt Daily Mail känner sig 20-åringen klar med sin tid i ”The Red Devils”.

Foto: Bildbyrån

Kobbie Mainoo har haft svårt att ta en startplats i Manchester United under tränaren Ruben Amorim. Mittfältaren har enligt flertalet rapporter varit missnöjd med sin tillvaro i ”The Red Devils” och det har därför ryktats om en försäljning.

Sky Sports har dock uppgett att Amorim fortfarande ser 20-åringen som en viktig del i hans planer inför nästa säsong. Samtidigt ska United ha ställt ett högt krav för att släppa honom. Klubben sägs inte vilja sälja honom om de inte får ett ”exceptionellt bud”.

Nu menar dock Daily Mail att mittfältaren känner sig färdig med sin tid på Old Trafford, och inte längre ser någon framtid i kubben. Detta gäller åtminstone så länge som Amorim basar över laget.

Vidare sägs Mainoo vara öppen för att lämna Manchester United genom en permanent flytt under vintern.

Kobbie Mainoo står, den här säsongen, noterad för spel i tolv matcher för Manchester United.