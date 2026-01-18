Hur ska Gais ersätta Amin Boudri och Ibrahim Diabate?

FotbollDirekt går igenom truppbygget inför säsongen 2026.

Gais kommer från en tvåårsperiod i allsvenskan som har pekat spikrakt uppåt. Efter succésäsongen i fjol väntar Europa-kval under sommaren 2026 och ett eventuellt miljonregn över atlet- och idrottsklubben från Göteborg, men Gais riskerar också flera tunga spelartapp i vinter.

Blir ”Fidde” kvar?

Han förde tillbaka Gais till allsvenskan och ledde klubben till en succéartad comeback. Under tränaren Fredrik ”Fidde” Holmberg slutade Gais sexa i allsvenskan som nykomling, och i fjol blev det en tredjeplats i tabellen och säkrat Europa-spel till 2026.

Efter den enorma succén har Holmberg ryktats vara på väg mot en flytt bort från Gais och till större klubbar. Tränaren sitter på ett kontrakt som går ut efter 2026 och har tidigare rapporterats vara aktuell för bland annat Malmö FF.

Nu tyder däremot det mesta på att ”Fidde” blir kvar i Gais. Sportbladet rapporterade i november att parterna slutförhandlar om en förlängning av kontraktet och närmar sig ett ”längre avtal”. Ännu är inget presenterat men att Holmberg blir kvar åtminstone över nästa säsong får hållas som favorit.

Spelarna som lämnar

Gais har redan meddelat 2026 års två första spelartapp i Edvin Becirovic och Chisomnazu Chika Chidi som båda lämnar klubben i samband med att avtalen gick ut till årsskiftet. Än så länge är det Gais enda förluster i truppen, men enligt uppgifter kan det bli betydligt fler än så innan januarifönstret 2026 hinner stänga.

Klara spelare ut:

Edvin Becirovic

Chisomnazu Chika Chidi

Den största snackisen inför 2026 har varit målsprutan Ibrahim Diabates vara eller icke vara i Gais. Anfallaren, som delade på den allsvenska skytteligatiteln tillsammans med Djurgårdens August Priske, har ryktats till den egyptiska storklubben Al Ahly och enligt uppgifter från början av december ska affären i princip vara klar. Även Celtic har rapporterats vara intresserat av 26-åringen. Något officiellt har däremot inte kommunicerats sedan dess och än så länge är Diabate fortsatt en Gais-spelare. Det ska nog dock mycket till för att den allsvenska målmaskinen ska bli kvar i Göteborgsklubben.

En annan som ryktas lämna är succéspelaren Amin Boudri. Den svenska U21-landslagsmannen stod för ett ordentligt genombrott i fjol och har kopplats ihop med en flytt till USA och högstaligan MLS. Transferexperten Fabrizio Romano uppgav nyligen att Los Angeles FC har höjt sitt bud till tre miljoner euro (cirka 32 miljoner kronor) och enligt lokaltidningen GP har Gais valt att acceptera. Försäljningen är i skrivande stund inte officiell, men allt tyder för att det blir en flytt till LAFC för Boudri där han skulle bli lagkamrat med bland annat den tidigare Tottenham Hotspur-duon Hugo Lloris och Heung-Min Son.

William Milovanovic ryktades i somras följas av tyska Borussia Mönchengladbach och Köln, italienska Parma och Middlesbrough i engelska The Championship. Sedan dess har det däremot inte ryktats om en exit för den defensiva mittfältaren, som ser ut att bli kvar i Gais.

Nyförvärven 2026

Redan innan årsskiftet stod det klart att Gais gör hela tre värvningar till säsongen 2026. Det rör sig om den kanadensiske anfallaren Samuel Salter som ansluter gratis från Atlético Ottawa, Blessing Asumang som värvas från Örebro SK för en rapporterad summa på omkring 2,4 miljoner kronor och Max Andersson som kommer gratis från Norrby.

Klara spelare in:

Samuel Salter

Blessing Asumang

Max Andersson

Utöver de tre klara spelarna in pratas det inte om nyförvärv i någon större utsträckning. Den 22-årige Hugo Borstam från Sölvesborgs GIF har varit på provspel och fått visa upp sig för Gais, men om det blir en permanent övergång återstår att se.

Gais har tidigare rapporterats visa intresse för danska Hobro IK:s högerback Max Nielsen, men 21-åringen har sedan dess presenterats av Mjällby AIF.

Även IFK Värnamos Victor Larsson har rapporterats vara ett mål för Gais. Mittbackens kontrakt med Värnamo har gått ut och han följer inte med ned till superettan. Enligt Expressen ska dock Gais inte vara ensamt med att visa intresse för försvararen och både IFK Göteborg och Elfsborg sägs följa Larsson. Även norska Fredrikstad sägs vara med i jakten.

Så kan Gais ställa upp 2026

Den som har följt Gais under de senaste åren vet att tränaren Fredrik Holmberg gillar att rotera sin startelva kraftigt, även om spelarrotationerna under fjolåret inte var lika kraftiga som under nykomlingssäsongen 2024. Det gör det därför svårt att spekulera i en potentiell startelva i premiärmatchen i början av april 2026, men baserat på statistiken från i fjol kan vi göra kvalificerade gissningar.

I målet kommer med största säkerhet Mergim Krasniqi stå. Målvakten gick sönder mot slutet av säsongen 2025 och missade de fem sista matcherna med en axelskada, men 33-åringen väntas vara tillbaka i fysisk form till säsongsstarten och då är det han som kommer att vakta Gais-kassen.

Lagkaptenen och fanbäraren August Wängberg är en stor favorit hos Holmberg och även om han har blivit ett år äldre talar det mesta för att 32-åringen även i år kommer att vara den stora konstanten på högerbacksplatsen. Mittlåset är svårare att förutspå då det roterades mellan Oskar Ågren, Anes Čardaklija, Robin Frej och Filip Beckman i fjol. Ågren var den stora konstanten i mittlåset med 24 startmatcher av 30, medan Frej fick utgå från flera olika positioner i backlinjen. Av allt att döma kommer Ågren att vara ordinarie mittback i Gais 2026 men bredvid honom sägs det största framtidslöftet vara Anes Čardaklija, 20, som bara gjorde sju matcher i fjol.

Även vänsterbacksplatsen roterades kraftigt där både Matteo de Brienne och Robin Wendin Thomasson slogs om en ordinarie plats. Den kanadensiske vänsterbacken gick oftast vinnande ur striden med sina 15 startmatcher 2026 (Wendin Thomasson startade 12) och får hållas som huvudkandidat ute till vänster.

Med Amin Boudri bort från Gais finns ett stort frågetecken i rollen som central offensiv mittfältare. Kevin Holmén och William Milovanovic lär bilda ett mittfält, med rotation från Joackim Fagerjord och Jonas Lindberg, men en rak ersättare till Boudri finns inte i truppen som det ser ut nu och det kan bli fråga om ett nyförvärv i vinter. Det ska dock sägas att Fredrik Holmberg är expert på att ersätta spelare som försvinner.

Nyförvärvet Samuel Salter blir en rak ersättare till Diabate, som av allt att döma försvinner i vinter, och går in som central anfallare. Ska man tro rapporterna under försäsongen ser den kanadensiske anfallaren vass ut och det bör inte bli ett problem att gå rakt in i startelvan. På kanterna fortsätter konstanten Gustav Lundgren till höger, som trots en succésäsong och A-landslagsdebut uppges bli kvar för ännu en säsong i Gais. På vänsterkanten blir det förmodligen Rasmus Niklasson Petrovic som får fortsätta, även om ÖSK-förvärvet Blessing Asumang spås en fin framtid under Holmberg.