Lämnar AIK för fransk storklubb

Aron Csongvai byter AIK mot Saint-Etienne.

Det hela blev officiellt tidigt under onsdagskvällen.

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Han kom till AIK inför 2025 års allsvenska.

Sedan dess har Aron Csongvai varit en viktig spelare, både som central mittfältare och mittback.

Men nu har ungraren gjort sitt i Gnaget.

Tidigt under onsdagskvällen blev det officiellt att 25-åringen säljs till Saint-Etienne.

AIK skriver på sin hemsida att försäljningen innebär ett positivt nettoresultatet i klass III, vilket betyder en intäkt på 5-10 miljoner kronor.

Saint-Etienne är en av Frankrikes största klubbar med ett enormt supporterstöd. Bara PSG har fler ligatitlar än Saint-Etienne (14 vs 10). Senaste ligatiteln för Saint-Etienne kom dock 1981 och i dag spelar laget i andraligan.

– Hans starka prestationer i AIK-tröjan gav honom chansen till en övergång, en möjlighet han också ville ta vara på. Vi kunde slutföra förhandlingarna på kort tid, då Saint-Étienne visade sig villiga att betala en rimlig övergångssumma för spelaren, säger AIK Fotbolls rekryteringschef Miika Takkula.