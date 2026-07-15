Lämnar AIK för fransk storklubb
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Aron Csongvai byter AIK mot Saint-Etienne.
Det hela blev officiellt tidigt under onsdagskvällen.
Han kom till AIK inför 2025 års allsvenska.
Sedan dess har Aron Csongvai varit en viktig spelare, både som central mittfältare och mittback.
Men nu har ungraren gjort sitt i Gnaget.
Tidigt under onsdagskvällen blev det officiellt att 25-åringen säljs till Saint-Etienne.
AIK skriver på sin hemsida att försäljningen innebär ett positivt nettoresultatet i klass III, vilket betyder en intäkt på 5-10 miljoner kronor.
Saint-Etienne är en av Frankrikes största klubbar med ett enormt supporterstöd. Bara PSG har fler ligatitlar än Saint-Etienne (14 vs 10). Senaste ligatiteln för Saint-Etienne kom dock 1981 och i dag spelar laget i andraligan.
– Hans starka prestationer i AIK-tröjan gav honom chansen till en övergång, en möjlighet han också ville ta vara på. Vi kunde slutföra förhandlingarna på kort tid, då Saint-Étienne visade sig villiga att betala en rimlig övergångssumma för spelaren, säger AIK Fotbolls rekryteringschef Miika Takkula.
Den här artikeln handlar om: