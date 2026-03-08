Prenumerera

Foto: Alamy

Klart: Hecking tar över Wolfsburg

Nilo Ek
Webbredaktör
Wolfsburg har sparkat Daniel Bauer.
Det står nu klart att Dieter Hecking tar över som huvudtränare.

Foto: Alamy

Wolfsburg ligger sist i Bundesliga. Under söndagen agerade klubben genom att sparka huvudtränaren Daniel Bauer.

Nu står det klart att det blir Dieter Hecking som ska försöka rädda Wolfsburg från en nedflyttning. 61-åringen har presenterats som ny huvudtränare i klubben.

Hecking har ett förflutet i Wolfsburg då han var huvudtränare där 2013 till 2016. Han kommer senast från Bochum.

