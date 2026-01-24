Klart: Lassina Sangaré presenterad av Falkenberg

Lassina Sangaré är klar för Falkenberg.

Klubben har skrivit ett treårskontrakt med 24-åringen.

Foto: Bildbyrån

Falkenbergs FF har presenterat en ny spelare. Klubben har gjort klart med Lassina Sangaré som har erfarenhet från i La Liga.

Mittfältaren har skrivit på ett treårsavtal med klubben.

– Jag har aldrig varit i ett lag där folk är så snälla och hjälpsamma. Alla pratar med alla och tar hand om varandra. Det är en mycket imponerande klubb och allt är mycket professionellt. Faciliteterna och klubbens struktur är väldigt bra, säger han till klubbens hemsida.

Falkenbergs sportchef, Andreas Jankevics, om värvningen:

– Lassina är en kraftfull och duellstark mittfältare som visat framfötterna under sitt provspel. Han har god skolning tack vare sina år i spansk fotboll. Åren i Spanien har gett Lassina god förståelse och erfarenhet av europeisk fotboll som rustar honom väl för att kunna prestera med kort startsträcka i svensk fotboll. Vi tror att han kan tillföra ytterligare tyngd och kraft till vårt mittfält och ser fram emot att se Lassina i den gula tröjan.