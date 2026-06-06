Uppgifter: Roony Bardghji jagas av flera PL-klubbar

Roony Bardghji lockar intresse från Premier League.

Både Leeds United och Aston Villa vill värva den svenske talangen, enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Nyligen rapporterades det att Roony Bardghji vill lämna Barcelona. Den svenske yttern har den gångna säsongen noterats för ett mål och en assist på 21 framträdanden i ligan.

Nu har det dykt upp intresse för Bardghji. Enligt sajten är Leeds United en av klubbarna som ”ligger i framkant” vad gäller intresse. Samtidigt ska svensken finnas med på Aston Villas lista över tänkbara värvningar i sommar. Även Everton, Brighton, Brentford och Sunderland överväger 20-åringen.

Trots intresset från PL-klubbarna vill spelaren själv gå på lån för att sedan kunna återvända till Barça medan klubben vill göra en permanent försäljning.

Sajten hävdar att Barcelona kräver cirka 20-25 miljoner euro för Bardghji.

20-åringens kontrakt sträcker sig till 2029.