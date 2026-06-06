Uppgifter: Roony Bardghji jagas av flera PL-klubbar
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Roony Bardghji lockar intresse från Premier League.
Både Leeds United och Aston Villa vill värva den svenske talangen, enligt uppgifter.
Nyligen rapporterades det att Roony Bardghji vill lämna Barcelona. Den svenske yttern har den gångna säsongen noterats för ett mål och en assist på 21 framträdanden i ligan.
Nu har det dykt upp intresse för Bardghji. Enligt sajten SportsBoom är Leeds United en av klubbarna som ”ligger i framkant” vad gäller intresse. Samtidigt ska svensken finnas med på Aston Villas lista över tänkbara värvningar i sommar. Även Everton, Brighton, Brentford och Sunderland överväger 20-åringen.
Trots intresset från PL-klubbarna vill spelaren själv gå på lån för att sedan kunna återvända till Barça medan klubben vill göra en permanent försäljning.
Sajten hävdar att Barcelona kräver cirka 20-25 miljoner euro för Bardghji.
20-åringens kontrakt sträcker sig till 2029.
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