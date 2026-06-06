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Foto: Bildbyrån

DE RON: Deus Ex Zadok Yohanna

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Fredrik de Ron
Webbredaktör
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AIK var på väg mot den djupaste krisen.
Sedan fick klubben ett räddningsplank från ingenstans.
Försäljningen av den 18-åriga supertalangen Zadok Yohanna är den viktigaste affären som ”Gnaget” har gjort – någonsin.

Foto: Bildbyrån

Det har gått fort utför för AIK. För bara åtta år sedan stod ”Gnaget” med SM-bucklan i handen, en stabil ekonomi med flera försäljningsbara spelare i truppen och ett relativt tryggt kapital på banken efter Alexander Isak-försäljningen till Borussia Dortmund 2017. I dag ser det annorlunda ut.

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