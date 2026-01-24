Klart: Napoli värvar Giovane

Giovane, 22, klar för Napoli.

Det meddelar klubben under lördagen.

Foto: Bildbyrån

Hellas Verona köpte Giovane från brasilianska Corinthians i somras. 22-åringen har gjort tre mål och fyra assist på 21 matcher i Serie A.

Efter succén har han kopplats ihop med klubbar som Inter, Roma, Juventus och Napoli.

Nu bekräftar Napoli att Giovane är klar för klubben. Enligt flera medier landar prislappen på 20 miljoner euro, inklusive bonusar.