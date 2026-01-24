Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Klart: Napoli värvar Giovane

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Giovane, 22, klar för Napoli.
Det meddelar klubben under lördagen.

Hellas Verona köpte Giovane från brasilianska Corinthians i somras. 22-åringen har gjort tre mål och fyra assist på 21 matcher i Serie A.

Efter succén har han kopplats ihop med klubbar som Inter, Roma, Juventus och Napoli.

Nu bekräftar Napoli att Giovane är klar för klubben. Enligt flera medier landar prislappen på 20 miljoner euro, inklusive bonusar.

