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Foto: Bildbyrån

Klart: Sommer presenterad av Club Brügge

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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Yann Sommer, 37, har en ny klubb.
Han är klar för belgiska Club Brügge.
Kontraktet är skrivet till sommaren 2029.

Foto: Bildbyrån

Målvakten Yann Sommer har hittat en ny klubb efter att ha lämnat Inter tidigare i år.

37-åringen är nu klar för Club Brügge och skriver ett kontrakt till sommaren 2029.

Sommer blev noterad för 139 matcher med Inter. Han har även spelat i klubbar som Bayern München, Borussia Mönchengladbach och Basel.

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