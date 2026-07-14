Klart: Sommer presenterad av Club Brügge

Yann Sommer, 37, har en ny klubb.

Han är klar för belgiska Club Brügge.

Kontraktet är skrivet till sommaren 2029.

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Målvakten Yann Sommer har hittat en ny klubb efter att ha lämnat Inter tidigare i år.

37-åringen är nu klar för Club Brügge och skriver ett kontrakt till sommaren 2029.

Sommer blev noterad för 139 matcher med Inter. Han har även spelat i klubbar som Bayern München, Borussia Mönchengladbach och Basel.