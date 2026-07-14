Klart: Sommer presenterad av Club Brügge
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Yann Sommer, 37, har en ny klubb.
Han är klar för belgiska Club Brügge.
Kontraktet är skrivet till sommaren 2029.
Målvakten Yann Sommer har hittat en ny klubb efter att ha lämnat Inter tidigare i år.
37-åringen är nu klar för Club Brügge och skriver ett kontrakt till sommaren 2029.
Sommer blev noterad för 139 matcher med Inter. Han har även spelat i klubbar som Bayern München, Borussia Mönchengladbach och Basel.
Den här artikeln handlar om: