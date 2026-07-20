Klart: Thellsson återvänder till Öster

William Thellsson är tillbaka i Östers IF.

24-åringen ansluter på lån från Sandviken.

Foto: Bildbyrån

William Thellsson anslöt till Sandvikens IF inför säsongen 2025. Forwarden har hittills svarat för fyra mål och en assist på 39 matcher.

Innan Thellsson anslöt till Sandviken spelade han för Lunds BK, Räppe Goif och Älmhult. 24-åringen är däremot fostrad i Östers IF.

Nu meddelar Växjöklubben att Thellsson återvänder på ett lån som sträcker sig över säsongen.

– När jag var liten drömde jag alltid om att spela i Östers A-lag och att jag nu får chansen att göra det känns riktigt kul. Jag ser fram emot att spela inför alla Östersupportrar här hemma på Spiris Arena, säger William Thellsson på Östers hemsida.