Klart: Valmir Berisha lämnar Malisheva
Valmir Berisha lämnar Malisheva.
Kontraktet bryts i förtid.
Valmir Berisha anslöt till Malisheva sommaren 2024. Kontraktet med den kosovanska klubben sträckte sig till slutet av säsongen men nu står det klart att svensken lämnar i förtid.
Malisheva meddelar att uppsägningen av kontraktet skett ömsesidigt.
Berisha noterades för fyra fullträffar på 34 matcher i Malisheva.
Berisha har representerat det svenska landslaget på olika nivåer men är främst ihågkommen för succén i U17-VM 2013. Då tog Blågult en bronsmedalj och Berisha vann skytteligan med sju mål.
