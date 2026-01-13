Klart: Valmir Berisha lämnar Malisheva

Valmir Berisha lämnar Malisheva.

Kontraktet bryts i förtid.

Foto: Bildbyrån

Valmir Berisha anslöt till Malisheva sommaren 2024. Kontraktet med den kosovanska klubben sträckte sig till slutet av säsongen men nu står det klart att svensken lämnar i förtid.

Malisheva meddelar att uppsägningen av kontraktet skett ömsesidigt.

Berisha noterades för fyra fullträffar på 34 matcher i Malisheva.

Berisha har representerat det svenska landslaget på olika nivåer men är främst ihågkommen för succén i U17-VM 2013. Då tog Blågult en bronsmedalj och Berisha vann skytteligan med sju mål.