MFF meddelar – förlänger med D’Aquila

Malmö FF har säkrat upp en spelare över längre tid.

Det handlar om Izzy D’Aquila som har förlängt sitt avtal fram till slutet av 2027.

– Jag vill skriva historia här, säger hon i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Det var inför den förra damallsvenska säsongen som Malmö FF värvade Izzy D’Aquila, 24, från Portland Thorns.

Därefter blev amerikanskan snabbt en viktig kugge i MFF där hon stod för hela elva mål på 16 matcher under våren. Sedan skulle dock en muskelskada sätta stopp och förhindra henne från spel under hösten.

Nu meddelar de Himmelsblå att man har förlängt D’Aquilas kontrakt med ett år, vilket innebär att hennes nya kontrakt sträcker sig fram till slutet av 2027.

– Vi är jätteglada att vi lyckats få till en förlängning. Izzy är viktig både på och utanför planen. Hon är en skicklig fotbollsspelare och har en pondus och aura som stämmer väl överens med vår identitet, säger sportchef Maxim Khalil i ett uttalande och fortsätter:

– Vi har jobbat länge med den här förlängningen. Det har funnits ett stort intresse för henne. Vi är glada att hon vill stanna kvar, att hon tror på det vi gör här och vill fortsätta växa tillsammans med oss.

Izzy D’Aquila själv om förlängningen:

– Den här klubben har ambitioner att vinna och det vill jag också göra. Med spelarna och staben vi har här tror jag det kommer bli ett väldigt bra år. Jag vill vara en del av den kulturen och skriva historia här, säger hon.





