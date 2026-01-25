Nani gör comeback – två år efter avslutad karriär

Efter pensioneringen är Nani tillbaka på planen.

39-åringen har skrivit på ett ettårskontrakt med den kazakstanska klubben FC Aktobe.



Nani avslutade sin aktiva karriär i december 2024, efter att ha representerat klubbar som Manchester United, Lazio, Fenerbahçe, Valencia och Orlando City.

Under karriären vann han bland annat EM 2016 med Portugal samt Champions League och Premier League med Manchester United.

Nu återvänder den offensiva veteranen till fotbollen och FC Aktobe meddelar att han även kommer bidra till klubbens utvecklingsarbete vid sidan av planen.

– Jag är väldigt glad över att ha anslutit till FC Aktobe och ser fram emot att bidra till klubbens utveckling och fotbollen i Kazakstan, säger Nani på klubbens hemsida.