Officiellt: Alexandersson klar för HamKam

Noah Alexandersson flyttar inom Norge.

Den svenske mittfältaren har skrivit på för HamKam och spelar nästa säsong i Eliteserien.



Noah Alexandersson fortsätter karriären i Norge men byter både klubb och nivå. När avtalet med Moss löper ut står det klart att 24-åringen ansluter till HamKam i den norska högstaligan Eliteserien.

– Först och främst är det riktigt coolt att få chansen att spela i Eliteserien. Det är en liga som har tagit stora kliv de senaste säsongerna. Det ser man inte minst på hur norska lag har utvecklats i Europa, säger Alexandersson på klubbens hemsida.

Den tidigare IFK Göteborg-spelaren ser flytten som ett viktigt steg i sin utveckling.

– Det är kul att få testa ett steg uppåt. Om jag kommer upp på den nivå jag vet att jag har i mig kommer det att bli jättebra, fortsätter han.

Även HamKams sportchef Jørgen Bjørn är positiv till nyförvärvet.

– Han var en stor talang tidigt och även om han har tagit en lite annorlunda väg är han nu redo att visa upp sig på den största scenen igen. Vi får en väldigt trevlig kille, både på och utanför planen, som sprider energi och glädje.

Alexandersson anslöt till Moss från IFK Göteborg 2021, först på lån och därefter permanent. Totalt blev det 20 mål och sex assist på 94 matcher i klubben.