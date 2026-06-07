Norges VM-genrep ställs in – Skottland drar sig ut

Norge skulle möta Skottland inför VM.

Men det blir inte som planerat.

Skottland har dragit sig ur.

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Norge skulle ladda upp inför VM genom att möta Skottland nästa vecka.

Nu kommer norska landslagsledningen med ett besked.

Matchen är inställd efter att Skottland dragit sig ur på grund av skador i truppen. Exakt vilka skador eller spelare det rör sig om framgår inte, men förra veckan skadade Billy Gilmour knät.

Norge kommer däremot få spela en träningsmatch innan VM, nämligen mot Marocko i kväll, som planerat.