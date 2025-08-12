Officiellt: Alvaro Morata klar för Como
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Como stärker upp i anfallet.
Alvaro Morata lånas in från Milan.
Alvaro Morata är klar för ännu en ny klubb. Spanjoren anslöt till Milan i vintras från Galatasaray.
Nu står det klart att Morata gör ännu ett klubbyte. Han lånas ut till Serie A-klubben Como, med Cesc Fabregas som tränare.
Övergången innehåller en köpoption som kan gör affären permanent efter säsongen.
Morata har tidigare representerat klubbar som Real Madrid, Juventus och Chelsea.
Video
Sam Acha: Värvningarna att hålla ett extra öga på
Den här artikeln handlar om: