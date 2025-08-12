Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Officiellt: Alvaro Morata klar för Como

  Author image

    Nilo Ek

    

    

    Como stärker upp i anfallet.
    Alvaro Morata lånas in från Milan.

    Alvaro Morata är klar för ännu en ny klubb. Spanjoren anslöt till Milan i vintras från Galatasaray.

    Nu står det klart att Morata gör ännu ett klubbyte. Han lånas ut till Serie A-klubben Como, med Cesc Fabregas som tränare.

    Övergången innehåller en köpoption som kan gör affären permanent efter säsongen.

    Morata har tidigare representerat klubbar som Real Madrid, Juventus och Chelsea.

