Officiellt: Alvaro Morata klar för Como

Como stärker upp i anfallet.

Alvaro Morata lånas in från Milan.

Alvaro Morata är klar för ännu en ny klubb. Spanjoren anslöt till Milan i vintras från Galatasaray.

Nu står det klart att Morata gör ännu ett klubbyte. Han lånas ut till Serie A-klubben Como, med Cesc Fabregas som tränare.

Övergången innehåller en köpoption som kan gör affären permanent efter säsongen.

Morata har tidigare representerat klubbar som Real Madrid, Juventus och Chelsea.