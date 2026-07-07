Officiellt: Arash Motaraghebjafarpour till Värnamo

Arash Motaraghebjafarpour har hittat ny klubb.

Han är klar för IFK Värnamo.

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Arash Motaraghebjafarpour lämnade Kalmar FF inför säsongen 2026.

Nu är ytterbacken klar för IFK Värnamo.

– Det känns bra att vara här och jag är supertaggad på att komma igång. Målet är att göra en stark höst ihop och plocka så många poäng som möjligt, säger nyförvärvet i ett uttalande.

Sportchefen Jörgen Petersson:

– Arash är en spelare med en hög arbetskapacitet, bra snabbhet och en stark tävlingsinstinkt i träning och match. Han är dessutom användbar på flera positioner i backlinjen, vilket är en viktig egenskap. Vi tror att han kommer passa väldigt bra in, både i vårt sätt att spela och i vår miljö.

Arash Motaraghebjafarpour står noterad för 75 matcher i Kalmar FF.