Officiellt: Häcken säljer Andersen i rekordaffär

Silas Andersen har gjort sitt i Häcken.

Nu är han klar för Sporting.

Detta i vad som är en rekordförsäljning för göteborgsklubben.

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Silas Andersens vara eller icke vara i BK Häcken har varit uppe på tapeten under den senaste tiden.

Detta då hans succé i allsvenskan har renderat i ett stort intresse från utländska klubbar. Efter ryktena om Sportings intresse och bud står det nu klart att den portugisiska klubben har köpt loss dansken.

BK Häcken låter även meddela att det handlar om en rekordförsäljning, utan att gå in på exakt hur mycket han såldes för.

– Vi är väldigt glada och stolta över denna rekordaffär, både gällande summan och digniteten på klubben vi säljer till, det är ännu ett kvitto på att vår strategiska plan fungerar, säger Häckens fotbollschef Martin Ericsson i ett uttalande.

”Jag har älskar varenda sekund”

Enligt tidigare rapporter från Tipsbladet betalar Sporting 82 miljoner kronor, med omkring 27 miljoner kronor i eventuella bonusar, för Andersen.

– Jag har älskat varenda sekund av tiden i BK Häcken och staden Göteborg – allt har varit i högsta klass. Från laget, ledarstaben, organisationen och supportrarna, säger Andersen i ett uttalande.

– Jag är otroligt glad för tiden i BK Häcken, där jag har fått träffa och lära känna många fina människor men också för allt stöd jag har fått som gett mig möjligheten till att utvecklas. Förra året vann vi en titel, tog oss ut till en internationell turnering och nu ligger vi tvåa i den allsvenska tabellen. Jag är otroligt glad över att ha fått vara med och hjälpa laget till denna framgång, fortsätter han.

