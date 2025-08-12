Alexander Andersson, 15, blev allsvenskans yngste debutant någonsin.

Nu belönas supertalangen med ett A-lagskontrakt i Djurgården.

– Det är glädjande att vi har skrivit ett kontrakt med Alex, säger Bosse Andersson i ett uttalande.

Det var i maj som Djurgårdens supertalang Alexander Andersson byttes in borta mot Elfsborg och gjorde därmed debut för ”Blåränderna”. 15-åringen blev den yngste debutanten i allsvenskan någonsin, och nu belönas Andersson med ett A-lagskontrakt.

Djurgården meddelade under tisdagen att talangen kritat på för Dif:s A-lag, men han kommer att fortsätta tillhöra akademiverksamheten under en tid framöver.

– Det är glädjande att vi har skrivit ett kontrakt med Alex. Han har många delar som talar för att han kan bli en väldigt bra senior fotbollsspelare. Dels ligger han redan nu väldigt långt fram i sin fotboll för sin ålder, dels har han en fysik som är välutvecklad, och även en inställning och vilja att bli bättre som är imponerande, säger Djurgårdens sportchef Bosse Andersson i ett uttalande och fortsätter:

– Som person har han också de egenskaper som är en förutsättning för att lyckas som senior spelare, men samtidigt har vi tillsammans med familjen en klar bild över hur kommande tiden för honom kommer att se ut.

Skriver långt avtal

Avtalet med Djurgårdens herrlag är skrivet över 2028.

– Alex är fortfarande ung och det gäller att ge honom rätt förutsättningar på alla plan, att kunna kombinera skolan med fotbollen, och att båda delarna är viktiga för honom åtminstone det kommande året. Han kommer fortsatt att träna med akademin under året och under våren 2026, för att sedan integreras mer i A-laget sommaren 2026. Sen kan det förstås bli så att han tränar med A-laget under perioder fram till dess också, men så ser grundplanen ut, säger Bosse Andersson.