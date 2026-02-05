Officiellt: Edvin Becirovic klar för grekisk klubb
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Edvin Becirovic har gjort klart med ny klubb.
Karriären fortsätter i Marko FC för den förre Gais-spelaren.
Redan i slutet av november ifjol stod det klart att Edvin Becirovic inte skulle bli kvar i Gais.
Nu har den 25-årige yttern gjort klart med ny klubb.
Becirovic flyttar och fortsätter karriären i Grekland, detta då han är klar för andraligalaget Marko FC.
I den grekiska klubben blir han lagkamrat med den förre Mjällby-anfallaren, Alexander Johansson, som presenterades av klubben tidigare i vinter.
Becirovic som noterades för två mål på 20 allsvenska matcher förra säsongen har skrivit på ett kontrakt fram till sommaren med den grekiska klubben.
Den här artikeln handlar om: