Officiellt: Edvin Becirovic klar för grekisk klubb

Edvin Becirovic har gjort klart med ny klubb.

Karriären fortsätter i Marko FC för den förre Gais-spelaren.

Foto: Bildbyrån

Redan i slutet av november ifjol stod det klart att Edvin Becirovic inte skulle bli kvar i Gais.

Nu har den 25-årige yttern gjort klart med ny klubb.

Becirovic flyttar och fortsätter karriären i Grekland, detta då han är klar för andraligalaget Marko FC.

I den grekiska klubben blir han lagkamrat med den förre Mjällby-anfallaren, Alexander Johansson, som presenterades av klubben tidigare i vinter.

Becirovic som noterades för två mål på 20 allsvenska matcher förra säsongen har skrivit på ett kontrakt fram till sommaren med den grekiska klubben.