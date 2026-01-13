Officiellt: Karlberg säljer Ward till finska mästarna

Karl Ward har gjort sitt i Karlbergs BK.

Under tisdagen står det klart att han har skrivit på för den finska mästarklubben Kups.

– Vid det här skedet i min karriär kändes det här som rätt flytt, säger Ward till sin nya klubb.

Foto: Alamy/Skärmdump Instagram

Efter två år med A-laget i Karlbergs BK har Karl Ward, 21, bestämt sig för att testa vingarna i Finland.

Det kommer han inte heller att göra i vilken klubb som helst, utan den som vunnit ligatiteln två år i rad – Kups.

Där kommer han att spela över de två kommande säsongerna och har även en option på ytterligare ett år.

– Det här är väldigt stort både för Kalle och oss som klubb. Det känns så klart något alldeles extra speciellt när en knattespelare i KB kan gå den här resan genom vår ungdomsverksamhet, via vårt A-lag och direkt ut till en elitkarriär på högsta nivå, säger Karlbergs sportchef Lennart Sandahl i ett uttalande.

Karl Ward själv, via Kups hemsida:

– Kups är en stor och respekterad klubb. Efter att ha pratat med tränaren fick jag direkt en bra känsla. Jag gillade hans vision och spelstil, och jag känner att det passar mina egenskaper. Vid det här skedet i min karriär kändes det här som rätt flytt, säger backen.

Totalt sett kom Ward upp i 40 a-lagsmatcher med klubben han fostrats i.