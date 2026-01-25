Officiellt: Kurzawa klar för Persib Bandung
Layvin Kurzawa, tidigare PSG-back, fortsätter karriären i Indonesien.
Efter ett halvår utan kontrakt har han nu presenterats av Persib Bandung.
Layvin Kurzawa stod utan klubb efter att ha lämnat Boavista förra säsongen och har varit kontraktslös under hösten. Tidigare i veckan rapporterades det att fransmannen var på väg mot ett oväntat klubbval – nu är det officiellt.
Kurzawa, som spelade över 150 matcher för Paris Saint-Germain och vann 18 titlar under sin tid i klubben, har skrivit på för Persib Bandung, som toppar den indonesiska ligan. Klubben presenterade honom med orden:
– ”Han känner till Paris, men nu är han hemma i Paris van Java.”
33-årige Kurzawa får därmed en nystart i karriären och är tillbaka på spelplanen efter cirka ett halvårs paus.
