Officiellt: Kurzawa klar för Persib Bandung

Layvin Kurzawa, tidigare PSG-back, fortsätter karriären i Indonesien.

Efter ett halvår utan kontrakt har han nu presenterats av Persib Bandung.

Foto: Bildbyrån



Layvin Kurzawa stod utan klubb efter att ha lämnat Boavista förra säsongen och har varit kontraktslös under hösten. Tidigare i veckan rapporterades det att fransmannen var på väg mot ett oväntat klubbval – nu är det officiellt.

Kurzawa, som spelade över 150 matcher för Paris Saint-Germain och vann 18 titlar under sin tid i klubben, har skrivit på för Persib Bandung, som toppar den indonesiska ligan. Klubben presenterade honom med orden:



– ”Han känner till Paris, men nu är han hemma i Paris van Java.”

33-årige Kurzawa får därmed en nystart i karriären och är tillbaka på spelplanen efter cirka ett halvårs paus.



