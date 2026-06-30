Officiellt: Lampard förlänger med Coventry

Frank Lampard stannar i Coventry.

Succétränaren förlänger till sommaren 2029.

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Frank Lampard tog Coventry till Premier League i år. Under tisdagen stod det klart att ikonen stannar i klubben.

Lampard skriver på ett nytt kontrakt som sträcker sig till sommaren 2029.

– Jag vill tacka alla i fotbollsklubben. Fansen först och främst för hur de har stöttat laget, mig själv och min personal för att hjälpa oss att komma dit vi har hamnat. Den anda och gemenskap vi skapade förra året var något fantastiskt att vara en del av och nu vill vi fortsätta med det, säger han i ett uttalande.

Lampard tog över Coventry hösten 2024 och har tidigare varit tränare i Chelsea, Everton och Derby.