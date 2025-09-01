Officiellt: Milan värvar Adrien Rabiot
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Adrien Rabiot har gjort sitt i Olympique Marseille.
Detta då det står klart att fransmannen har skrivit på för AC Milan.
Det bekräftar Serie A på sin hemsida.
Adrien Rabiot har tillbringat det senaste året i franska Olympique Marseille, där han har spelat 32 matcher.
Nu står det klart att tiden i Frankrike är slut – och att karriären fortsätter i Italien.
Under måndagen står det klart att mittfältaren har skrivit på för AC Milan – då Serie A bekräftar det på sin officiella hemsida.
Vidare gör uppgifter gällande att Milan betalar omkring 110 miljoner kronor för att säkra upp Rabiot.
Den här artikeln handlar om: