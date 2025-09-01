Officiellt: Milan värvar Adrien Rabiot

Adrien Rabiot har gjort sitt i Olympique Marseille.

Detta då det står klart att fransmannen har skrivit på för AC Milan.

Det bekräftar Serie A på sin hemsida.

Foto: Bildbyrån

Adrien Rabiot har tillbringat det senaste året i franska Olympique Marseille, där han har spelat 32 matcher.

Nu står det klart att tiden i Frankrike är slut – och att karriären fortsätter i Italien.

Under måndagen står det klart att mittfältaren har skrivit på för AC Milan – då Serie A bekräftar det på sin officiella hemsida.

Vidare gör uppgifter gällande att Milan betalar omkring 110 miljoner kronor för att säkra upp Rabiot.