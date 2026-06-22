Officiellt: Schweiziska-stjärnan klar för West Ham

Schweiz damlandslag fick sitt genombrott på hemma-EM förra sommaren.

Mycket tack vare Nadine Riesen, 26, som nu lämnar Tyskland för England.

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Högerbacken Nadine Riesen var en stor bidragande faktor till Schweiz succé i hemma-EM i fjol. Nu väljer hon att ta steget från Frauen Bundesliga och Eintracht Frankfurt till Women´s Super Leauge och West Ham.

Kontraktet är skrivet över 2029.

– När jag hörde om West Hams intresse för mig blev jag superexalterad. Det är en enorm klubb med en stolt historia och jag är väldigt glad att vara här, säger 26-åringen via klubbens uttalande.