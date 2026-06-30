Officiellt: Sirius värvar PSV-forward

IK Sirius plockar in Jesper Uneken från PSV.

Den nederländska forwarden skriver ett kontrakt till 2031.

– Jag älskar att vinna, säger 21-åringen i ett uttalande.

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IK Sirius har stormat fram i allsvenskan under våren. Uppsalaklubben toppar tabellen med åtta poäng ner till tvåan Häcken.

Nu har Sirius presenterat en ny anfallsvärvning. Det är Jesper Uneken, 21, som värvas från PSV Eindhoven. Uneken kommer att ansluta till de allsvenska serieledarna den 8 juli, då det svenska transferfönstret öppnar.

– Jag skulle beskriva mig som en klassisk nummer nio. Jag trivs i motståndarnas straffområde, är stark i luftspelet och är en spelare som alltid jobbar hårt för laget. Jag hoppas att våra supportrar kommer att se det i varje match. Jag älskar att vinna, har en stark kämparmentalitet och vill alltid göra mål. Samtidigt vill jag bidra i uppbyggnadsspelet och göra mina lagkamrater bättre. Jag ser verkligen fram emot att få visa det på planen så snart som möjligt, säger han i ett uttalande.

Jonathan Ederström, chef herrlaget:

– Jesper har många egenskaper som vi söker i en nia och passar väl in i vårt spelsätt, såväl offensivt som defensivt. Han spelar med stor passion, jobbar hårt för laget och är ett konstant hot i motståndarnas straffområde där han har sin absoluta spets. Vi har följt honom sedan hans debutsäsong i Jong PSV, fortsatt följa honom under lånet i RKC och är övertygade om att han kommer kunna växa med vårt spelsätt och i vår miljö. Det känns väldigt kul att nu få välkomna honom till Sirius.

Uneken noterades för 14 mål och sex assist på 34 matcher i den nederländska andraligan den gånga säsongen.